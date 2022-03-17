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Panama, Karadeniz'de 3 gemisinin Rus füzeleriyle vurulduğunu açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Panama, Karadeniz'de 3 gemisinin Rus füzeleriyle vurulduğunu açıkladı

Panama Denizcilik Bakanı Noriel Arauz, ülke bayraklı 3 geminin Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana füzelerle saldırıya uğradığını söyledi.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Arauz, Panama bayraklı 10 geminin halen savaş nedeniyle Karadeniz'i terk edemediğini belirterek, "Rus füzelerinin saldırısına uğrayan üç gemi olduğunu biliyoruz, ancak mürettebatın tamamı güvendedir, maddi hasar aldık. Dışişleri Bakanlığıyla sürekli iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

Arauz, saldırıya uğrayan gemilerde altı Ukraynalı mürettebatın da olduğunu vurgulayarak, "Karadeniz'de, Panama bayraklı en az 10 gemi var, onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ve biliyoruz ki 200 ila 300 civarında diğer uluslardan da gemi var. Karadeniz'den ayrılmalarına izin verilmiyor" dedi.

Karadeniz'in uluslararası sularında seyreden gemilerin vurulduğuna dikkati çeken Arauz, vurulanların çoğunun dökme yük gemileri olduğunu, birinin 26 Şubat'ta, erken saatlerde yükleme yolunda isabet aldığını kaydetti.

Panama basınında çıkan haberlere göre, 1 geminin batma tehlikesi yaşadığı, diğer 2 geminin ise ciddi hasar aldığı öne sürüldü.

Gemilerde toplam 21 mürettebatın olduğu bilgisi paylaşıldı.

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