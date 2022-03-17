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Putin için 'savaş suçlusu' diyen Biden'e Rusya'dan sert tepki

Putin için 'savaş suçlusu' diyen Biden'e Rusya'dan sert tepki

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için "O bir savaş suçlusu" dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Biden'ın ifadelerini "kabul edilemez ve affedilemez" bulduklarını söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Biden’ın Putin’i “savaş suçlusu” olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi. 

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