BIST 2.089
DOLAR 14,71
EURO 16,25
ALTIN 912,53
HABER /  GÜNCEL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Gülen'e dokunulamaz diyen Mehmet Öz ABD adaylığı için Türk vatandaşlığını da bırakacağını ilan etti

Gülen'e dokunulamaz diyen Mehmet Öz ABD adaylığı için Türk vatandaşlığını da bırakacağını ilan etti

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını duyurdu.

Abone ol

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını duyurdu.

Pensilvanya eyaletinde senatör adayı olan Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Washington Post gazetesine skandal açıklamalarda bulunmuş ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan açıklamalarıyla tepki çekmişti.
Öz, gazetenin Fetullah Gülen ile ilgisi sorusuna "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz" cevabını vermişti.

Pensilvanya'daki seçim kampanyasında Türk vatandaşı olmasının tepkilere yol açması üzerine Dr. Mehmet Öz twitter hesabından Türk vatandaşlığını bırakacağına ilişkin açıklama yaptı:

"Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."

İlgili Haberler
Fethullah Gülen'e dokunamazlar diyen Mehmet Öz'ün babası Gülen'i ABD'ye yollayan isim çıktı Mehmet Öz Pensilvanya'dan aday oldu Fethullah Gülen'i savundu Mehmet Öz siyasete giriyor! Pensilvanya'dan aday olacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı
Foto Galeri Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Darüşşafaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı yendi
Darüşşafaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı yendi
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Ülkede büyük panik! 6 büyüklüğünde deprem oldu
Ülkede büyük panik! 6 büyüklüğünde deprem oldu
Fırsatçı ev sahibi ve emlakçılara karşı adım atılıyor! Fahiş kiraya fren
Fırsatçı ev sahibi ve emlakçılara karşı adım atılıyor! Fahiş kiraya fren
TÜİK'te yine görevden almalar var Resmi Gazete'de yayınlandı
TÜİK'te yine görevden almalar var Resmi Gazete'de yayınlandı
Meteoroloji yeni uyarı geçti! Kar kuvvetli geliyor İstanbul Ankara Bursa
Meteoroloji yeni uyarı geçti! Kar kuvvetli geliyor İstanbul Ankara Bursa
İstanbul Kadıköy E-5 younda feci kaza! Bariyerlere çarptı paramparça oldu
İstanbul Kadıköy E-5 younda feci kaza! Bariyerlere çarptı paramparça oldu
Panama, Karadeniz'de 3 gemisinin Rus füzeleriyle vurulduğunu açıkladı
Panama, Karadeniz'de 3 gemisinin Rus füzeleriyle vurulduğunu açıkladı
5 bakanlık 1 üniversite ve Diyanet'e çok sayıda atama kararları! Görevden almalar da var Erdoğan imzaladı
5 bakanlık 1 üniversite ve Diyanet'e çok sayıda atama kararları! Görevden almalar da var Erdoğan imzaladı
ABD'de 5 kişi Çin hükumetinin casusluk faaliyetlerine yardım etmekle suçlandı
ABD'de 5 kişi Çin hükumetinin casusluk faaliyetlerine yardım etmekle suçlandı