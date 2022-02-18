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Mehmet Öz Pensilvanya'dan aday oldu Fethullah Gülen'i savundu

Mehmet Öz Pensilvanya'dan aday oldu Fethullah Gülen'i savundu

ABD'de yaşayan Türk asıllı doktor Mehmet Öz şimdi de Pensilvanya eyaletinden senatoya girmek için aday oldu. ABD Basınına konuşan Öz, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve 15 Temmuz için tepki çeken bir açıklama yaptı.

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Türk asıllı Amerikalı doktor ve aynı zaman televizyon programcısı olan Dr. Mehmet Öz, ABD'de siyasete atıldı. Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Öz, Washington Post'a çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Darbeye karıştığı iddiası inandırıcı değil
Terörist başı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullandı:

"Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz."

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