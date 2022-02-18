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Türkiye 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 463 bin 855 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 730 bin 193'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Şubat 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 102 bin 94 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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