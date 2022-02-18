Savcı Sayan'dan İstanbul'a inat Ağrı'ya su indirimi!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte suyun artık 1 TL olduğunu belirterek İBB yönetimine atıfta bulundu. "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?" sorusunu yönelten Sayan, "Belediyecilik böyle olur" dedirtti.

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte yükselişe geçen su faturalarına "Dur" diyerek, yönetimiyle birlikte Ağrılı vatandaşların yüreklerine su serpti. Meclis kararıyla alınan yüzde 30 indirim ile birlikte, kentte su artık 1 TL olacak. Yeni kararı sosyal medya hesabında paylaşan Sayan, İmamoğlu ve yönetimine de göndermede bulunarak, "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?" sorusunu yöneltti.

"Duymadık sanmayın"

İBB yönetimine esprili bir dille atıfta bulunan Savcı Sayan, yalnız su fiyatları değil ekmek ve ulaşımda da vatandaşın yüzünü güldürdüklerini gözler önüne serdi. Sayan paylaşımında, "Meclis kararıyla Su da %30 indirim yaptık.. Ağrı’da artık Su 1 TL.. İstanbul ne haber… Sizde durumlar nasıl.. Ekmeği de 2 TL yapmışsınız duymadık zannetmeyin… Bizde hala 1.4 TL.. Ha ulaşımı hiç konuşmayalım çıldırırsınız. Öğrenci 25 kuruş Tam 1,5 TL Hastabüs 1 TL" ifadelerine yer verince, "Belediyecilik dediğin öyle olur" yorumları da beraberinde geldi.