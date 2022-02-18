Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme! Arabuluculuk teklifini yineledi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında liderler seviyesinde bir zirve ya da teknik düzeyde görüşmeye ev sahipliği yapabileceklerini paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesinde Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Stoltenberg'e çeşitli platformlarda daima Türkiye'nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk günden bu yana ittifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye'nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak NATO'nun güvenliği için gereken katkıyı vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek yeni stratejik konseptte terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arz ettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu bildirdi.