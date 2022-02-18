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Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı! Son tarih belli oldu

Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı! Son tarih belli oldu

Zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak alacağın doğduğu şirkete 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvurulmaması halinde bahse konu alacağın güvence hesabına devredileceği belirtildi.

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken alacaklardan zaman aşımına uğrayacaklara ilişkin duyuru yayınladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Birliği üyesi sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken her türlü prim ve tazminat tutarlarından zaman aşımına uğrayanlar kurum ve kuruluşların web adresleri üzerinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sorguya hazır tutulacaktır. TC kimlik numarası bilinmeyen kişiler için adı, soyadı ve doğum tarihi ile alacağın bulunduğu şirket bazında sorgu yapılabileceği gibi tüm şirketler nezdinde zaman aşımına uğrayan alacak bilgilerinin toplandığı güvence hesabı web sitesi üzerinden de genel sorgu yapılabilmektedir.

Son tarih 15 Haziran
Zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak alacağın doğduğu şirkete 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvurulmaması halinde bahse konu alacağın güvence hesabına devredileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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