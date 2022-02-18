Türkiye'den önemli mesaj! NATO ve ABD'den yanıt geldi

Milli Savunma Bakanlığınca NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla hazırlanan paylaşımda, "Türkiye; güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olarak üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. NATO da Türkiye ve Yunanistan'ın ittifaka katılmasının 70. yıl dönümünü tebrik etti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların her zamankinden daha önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye; güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Hazırlanan özel klipte Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından görsellere, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülere yer verildi.

NATO'dan kutlama NATO da Türkiye ve Yunanistan'ın 18 Şubat 1952'de ittifaka katıldığı hatırlatıldı. NATO, tebrik ederek iki ülkenin katılım yıllarından görüntülerin bulunduğu bir videoyu yeniden paylaştı. Siyah beyaz videoda Türk ve Yunan askerlerinin görüntüleri eşliğinde iki ülkenin NATO'nun güney kanadının güvenliği açısından önemine vurgu yapıldı. Türkiye ve Yunanistan, ittifakın kurucu 12 üyesinin ardından NATO'ya katılan ilk iki ülke olmuştu. #OTD 70 years ago, Greece and Turkey joined NATO



🇬🇷 | 🇹🇷 | Happy #Allyversary | #WeAreNATO



🎞️⤵️ — NATO (@NATO) February 18, 2022

ABD: Türkiye ile NATO'da daha güçlüyüz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda konuşan Büyükelçi Jeffry Flake, "Türkiye'nin NATO ortağı ve müttefiki olduğu 70 yıl boyunca NATO'nun müşterek güvenliğine yaptığı katkılar ikili ilişkilerimizin kilit önem taşıyan unsuru olmuştur" dedi. Büyükelçi Flake, şunları kaydetti:

"İttifak üzerinden Türkiye ile olan ortaklığımızı muhafaza etmeyi ve güçlendirmeyi ayrıca mevcut ve gelecekteki zorluklara göğüs germek için müşterek savunma kabiliyetlerimizi arttırmayı istiyoruz. Türkiye'nin NATO'ya sağlamaya devam ettiği katkılar birlikte daha güçlü olduğumuzun açık teminatıdır."