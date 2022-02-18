Sosyal Medya Uzmanı Yunus Emre Geyik; “Fenomen olmak çok zor bir şey değil

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs ile beraber dijitale olan ilginin yüzde 99 oranında arttığını ve 7’den 70’e herkesin fenomen olmak istediğini belirten Sosyal medya uzmanı Yunus Emre Geyik, “Koronavirüs dijital bağımlılığı arttırdığı gibi yenilikçi iş fikirlerinde önünü açmış bulundu.

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E-ticaretler ve online satışlar da patlama yaşadı. Aslında koronavirüs insanları teknolojiye bağlayarak yeni bir dijital dünyaya kavuşmamıza yardımcı oldu. Günümüzde sosyal medya uygulamaları çoğaldıkça, rekabet haliyle artmaktadır. Bu sebebten ötürü her uygulama aslında bir parlama kapısıdır. Fenomen olmak aslında çok zor bir şey değil. Alışık olunmayan, göze hitap eden ve merak uyandıran bir içerik oluşturduğunuzda ve kaliteli videolar seçtiğinizde kesinlikle bir kaç basamak yükselirsiniz. Tabi bu sürecte kitlenizi iyi değerlendirip elinizden tutmanızda fayda var” dedi

“Fenomen olmak için içerikler kaliteli olmalı”

Sosyal medya uzmanı Yunus Emre Geyik fenomen olmak isteyenlere de tavsiyeler de bulunarak, “Öncelikle hangi alanda fenomen olmak istediklerine karar vermeleri lazım. Ardından İçerik konusu seçmeleri ve içerik planlaması yaparak büyüme başlayabilir. Örneğin hafta da 3 video ile başlayabilirsiniz, önceden oluşturduğunuz stok içeriklerden kullanıp, kanalın boş kalmasının önüne geçebilirsiniz. Son olarak paylasılacak içeriklerin kalitesine dikkat etmelisiniz. Sosyal medya platformu sınırsız bir yerdir. Herkes hoşnut olduğu sevdiği programları ve kullanıcıları takip eder. Bu sürecten ötürü küfürlü konuşan fenomenlerin de hayranı tabiki vardır, ama ben doğru bulmuyorum bu tamamiyle kitle ayrımına sebep olacaktır. Sosyal medya hesapları için farklı veya benzersiz bir e-posta kullanmak gerekiyor. Mümkünse, özellikle sosyal medya hesapları için yeni bir e-posta oluşturulmalıdır. Böylece sosyal medya güvenliği ihlal edilirse, bilgisayar korsanları önemli kişisel verilere erişemez” dedi.