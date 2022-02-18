Yabancıya konut satışında en yüksek ocak ayı rakamı görüldü

Geçen ay yabancılara yapılan konut satışı 4 bin 186 olarak gerçekleşirken tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinden derlenen bilgiye göre; yabancılara yapılan konut satışı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Ocakta en çok konutu 761 adetle İranlılar alırken onu 513 konutla Iraklılar, 479 ile Rusya vatandaşları izledi. Satışlarında ilk sırayı 1771 adetle İstanbul alırken Antalya'da 914 adet, Ankara'da ise 269 adet konut yabancılar tarafından alındı.