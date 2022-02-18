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Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak 6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak 6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda, "6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek, Türkiye tekrar itibar kazanacak" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisi liderinin Ankara Ahlatlıbel'de gerçekleştirdiği buluşmanın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. KRT'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Her partinin farklı fikirleri, her liderin farklı görüşleri muhakkak vardır ama demokrasi adına ortak noktada buluşabiliyoruz" dedi.

"6 ayda Türkiye'yi ayağa kaldıracağız"
Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ayda Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını söyledi. "6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek" diyen Kılıçdaroğlu, "Öyle 6 yıl, 5 yıl falan değil 6 ayda döndüreceğiz. 6 ayda Türkiye'nin itibarı olacak" ifadelerini kullanırken, "6 ayda... Demokrasinin bütün kurallarını yazılı olarak parlamentodan geçiremesek bile. Çünkü Anayasa değişikliği için belli bir zaman değişikliğine ihtiyacımız var. Bütün kuralları geçireceğiz yapacağız, bereketi sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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