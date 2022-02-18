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Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?

Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri de Şevval Sam olacak. Yasak Elma'da Ender karakteri ile 5 sezondur yer alan Şevval Sam 48 yaşında, aslen İstanbullu. Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam'ın Tarık Emir Tekin adında bir oğlu var. Metin Tekin ile evli olan Şevval Sam'ın ilişkisi 1999 yılında bitti.

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Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Şevval Sam'ın annesi gibi babası Selim Sam da müzisyen. Şevval Sam'ın kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası var. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu olan Şevval Sam, 1993 yılında dönemin ünlü futbolcusu Metin Tekin ile evlendi.

Metin Tekin o zamanlar Beşiktaş'ta oynuyordu ve 'sarı fırtına' lakabıyla anılıyordu. Şevval Sam'ın evliliği Metin Tekin ile tanışması Şevval Sam 14 yaşında fanatik bir Beşiktaşlı olarak okul gazetesi için Metin Tekin'le röportaj yapmaya gider. Metin Tekin röportajdaki bir soru üzerine evlenmeyi düşünmediğini filan söyler. Sonra Şevval Sam onu yemeğe davet eder. Metin Tekin de, ‘büyü de öyle gidelim’ der. Üç sene sonra flört ve ardından evlilik gerçekleşince ‘‘büyük lokma ye, büyük söz konuşma’’ atasözü bir kez daha doğrulanmış olur.

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Metin
Şevval Sam ile Metin Tekin'in çocukları Tarık Emir Metin 1997 yılında dünyaya geldi. Şevval Sam ile Metin Tekin'in evliliği uzun ömürlü olmadı. Çift 6 yıl sonra 1999 yılında boşandı. 

Şevval Sam önce annesinin izinden gidip şarkı söyledi, ardından dizi sektörüne yöneldi. Oğlu Tarık Emir Tekin de şimdi annesinin izinden gidiyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi alan Tarık Emir Tekin, Çıplak filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Tarık Emir Tekin'i gündeme taşıyıp bilinir kılan ise Sadakatsiz dizisi oldu. Şevval Sam'ın oğlu olduğunun ortaya çıkması da bir anda onun yıldızını parlattı. 

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