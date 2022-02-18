BIST 2.032
DOLAR 13,66
EURO 15,48
ALTIN 831,86
HABER /  EKONOMİ

Bakan Nureddin Nebati'den vergi ve kalkınma mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Nureddin Nebati'den vergi ve kalkınma mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi ve kalkınma konusunda G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği vermesi ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inandıklarını bildirdi. Bakan Nebati, "Çevre konusunda G20 üyeleri olarak ulusal koşulların yanı sıra 'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler' ilkesini de dikkate alarak karbon nötr ekonomilere doğru ilerlemek için sinerji içinde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya dönem başkanlığında Cakarta'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına online olarak katıldı. Bakan Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada G20'nin uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemini desteklediklerini söyledi. G20'nin dönüm noktası niteliğindeki bu başarıyla güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtladığını ifade eden Nebati, öncü bir platform olma görevini yerine getirmek adına teşkilatın bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Nebati, uluslararası vergi konusunda ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan zorlukların çözümünde fikir birliğine varmanın çok önemli olduğuna her zaman inandıklarını vurgulayarak G20'nin verdiği desteğin Ekim Bildirisi sonuçlarının uygun bir şekilde uygulanması adına çok önemli olduğuna inandıklarını aktardı. İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Kapsayıcı Çerçeve altındaki ilgili çalışma gruplarına gerekli teknik çalışmalar için yeterli alan sağlanmalıdır. Ortaya konulan çabaları takdir ederken her iki sütun kapsamındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Vergi ve kalkınma konusunda G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede bu ülkeler yeni uluslararası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir. Çevre konusunda G20 üyeleri olarak ulusal koşulların yanı sıra 'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler' ilkesini de dikkate alarak karbon nötr ekonomilere doğru ilerlemek için sinerji içinde hareket etmeliyiz. Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunlarının da kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Molla Rüstem kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem kim oynuyor?
Molla Rüstem kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli Molla Rüstem kim oynuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme! Arabuluculuk teklifini yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme! Arabuluculuk teklifini yineledi
Hacı Bayram-ı Veli Ayşe Hatun kimdir tarihte ne zaman nasıl öldü?
Hacı Bayram-ı Veli Ayşe Hatun kimdir tarihte ne zaman nasıl öldü?
Adana'da platonik aşk dehşeti: Hançerle öldürdü
Adana'da platonik aşk dehşeti: Hançerle öldürdü
Hacı Bayram-ı Veli dizisi Somuncu Baba kimdir tarihteki yeri, kim oynuyor?
Hacı Bayram-ı Veli dizisi Somuncu Baba kimdir tarihteki yeri, kim oynuyor?
Van'da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı
Van'da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı
Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar lira birikti
Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar lira birikti
Molla Numa kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları
Molla Numa kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları
Türkiye'den önemli mesaj! NATO ve ABD'den yanıt geldi
Türkiye'den önemli mesaj! NATO ve ABD'den yanıt geldi
Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı! Son tarih belli oldu
Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı! Son tarih belli oldu