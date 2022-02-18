Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk'ten tahliye etmeye başladı

Rusya ile Ukrayna arasında gerilime neden olan, Rus ayrılıkçıların yaşadığı Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde sirenler çalmaya başladı. Reuters'da yer verilen habere göre, bölge halkının Rus topraklarına tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.

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Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rus ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Pushilin, bölge halkının Rus topraklarına tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Sirenler çalmaya başladı

Reuters'ta yer verilen haberde, ayrılıkçı lider Pushilin'in açıklaması sonrası Donetsk bölgesinde hava saldırı sirenleri çalmaya başladı.

Öte yandan Kiev yönetimi, Ukrayna ordusu tarafından bölgeye herhangi bir saldırının yapılmayacağını ifade etti.

Büyük bir patlama meydana geldi

Rus haber ajansı RIA, Ukrayna'nın Donestk bölgesinde şiddetli patlama meydana geldiğini açıkladı. Olayın bilançosu ile ilgili henüz açıklama yapılmazken, patlamada bir aracın havaya uçtuğu açıklandı.

Eli silah tutanlar kalacak

Bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar aldıklarını ifade eden yetkililer, "eli silah tutan" erkeklerin ise bölgede kalmalarını talep etti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.