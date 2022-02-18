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Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı diyen Mustafa İslamoğlu daha önce tam tersini söylemiş

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'ye konuk olan ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söylemişti. Gazeteci Nedim Şener ise İslamoğlu'nun aynı konu hakkındaki tam tersi bir açıklamasını yayınlayarak dün ve bugün notuyla paylaştı.

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İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Alman medya kuruluşu DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ve fetih kavramıyla ilgili konuştu.

"Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem"
Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyen İslamoğlu, "Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir." dedi.

"Kılıçla hutbeye çıkmalar bunlar fetih falan değil"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin hutbesine kılıçla çıkmasına değinen İslamoğlu, "Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul’un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Nedim Şener yakaladı
Bu açıklamaları gündem olan İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nun önceki açıklamasını hatırlatan gazeteci Nedim Şener bir paylaşım yaparak şu notu ekledi;

Mustafa İslamoğlu… Dün; "Bir şehir kılıçla feth olunursa en büyük mabedi camiye çevrilir.Bu egemenlik hakkıdır” Bugün;”Ayasofya’nın camiye çevrilmesi Kur’an’a aykırıdır."

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