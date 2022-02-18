Fatih Erbakan: Muhalefet zirvesine çağrılmadım

6 muhalefet liderlerinin bir araya geldiği zirveye davet edilmediğini söyleyen Fatih Erbakan, üçüncü ittifak söylemini savundu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı açılış ve ziyaretler kapsamında Bilecik'e geldi. Erbakan burada parti birasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya çağrılmadığını söyleyen Erbakan, "Masaya çağırılmadık tabi onunla ilgili biz iktidara eleştiriler yönelttiğimiz kadar, muhalefetle ilgili eleştirilerimizi her zaman söylüyoruz.

"CHP milletin yüzünü güldürememiştir"

Çünkü ana muhalefet partisi CHP’nin uzun yıllar geçmiş olsa da yapmış olduğu icraatlar ortadadır. 89-94 yılları arasında belediyelerde SHP olarak ki aynı zihniyettir. Yapmış olduğu icraatlar ortadadır. Dolayısıyla denenmiştir ve milletin yüzünü güldürememiştir, diye ifade ediyoruz. Yeni kurulan 2 tane parti var. Bunların da genel başkanları yıllar boyunca ve kadroları önemli ölçüde yıllar boyunca 10 seneden fazla süreyle AK Parti hükümetlerinde en kritik en önemli bakanlıklarda görev yapmış." dedi.

"Cumhur ittifakı ile bir araya gelme ihtimali düşük"

bir gazetecinin, "Seçimlere yakın bir tarihte Cumhur İttifak'ından bir teklif gelirse tavrınız ne olur?" sorusuna, Fatih Erbakan, prensiplerin kendileri için önemli olduğunu anlattı.

Erbakan, "Prensipler kabul edilmedikten sonra da bizim bir araya gelmemiz mümkün değildir. Cumhur İttifakı'yla da bir araya gelme ihtimalimizi de son derece düşük görüyorum." ifadelerini kullandı.

3'üncü ittifak söylemini savundu

Bir gazetecinin, "Üçüncü bir ittifak söylentileri var. Böyle bir ihtimal olabilir mi?" sorusunu ise Erbakan, şöyle yanıtladı: "Çok değişik şartlar oluşabilir. Yeni kombinasyonlar ortaya çıkabilir. Şartlar ve tablo değişebilir. Her iki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor. İlla bir ittifak yapılacaksa, üçüncü bir ittifak yapılabilir diye söylemiştik. Bir fikir olarak ortaya koymuştuk. Yüzde 20'lik bir kararsız kesim var. Bu da vatandaşın her iki ittifaktan da memnun olmadığı göstergesidir. Yeni bir arayış içinde olduğunu gösteriyor."

Programdan sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ederek talepleri dinleyen Erbakan, basına kapalı gerçekleşen "Sandık Başmüşahitleri Toplantısı"na katıldı.