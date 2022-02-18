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Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı! 1915 Çanakkale köprüsü 18 euro oldu

Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı! 1915 Çanakkale köprüsü 18 euro oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününde açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş fiyatının 18 Euro olacağı iddia edildi. Köprünün daha önce sözleşmeye göre geçiş ücreti 15 Euro olarak belirtilmişti.

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Dünyanın en uzun asma köprüsü olarak tanıtımı yapılan ve Çanakkale’nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılmasına çok kısa bir zaman kaldı.

Geçiş ücreti 18 Euro
26 Şubat’ta açılacak köprünün geçiş fiyatına ilişkin Karar gazetesi yazarı Uğur Emek'ten bir açıklama geldi. Emek, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin, KDV dahil olduğunda 18 euroya kadar çıkacağını söyledi.

Emek, köprünün araç geçiş garantisinin 45 bin olduğunu belirterek, günlük gelir beklentisini ise 12.332 TL olarak açıkladı.

Emek'in açıklamasının tamamı:

26 Şubatta açılacak Çanakkale köprüsünü yakından tanıyalım. Sözleşmeye göre köprünün geçiş ücreti 15 avro idi. 60 km. bağlantı yolunun ücreti 5 avro cent. Eurozone enflasyonuyla köprünün açılış fiyatı KDV dahil 16 avro.

KDV'yi dahil edersek 18 avro olacak. (0,5 altı aşağı, üstü yukarı yuvarlanıyor) Geçiş ücreti bugünkü kurdan 274 TL. Araç geçiş garantisi 45.000. Köprünün günlük gelir beklentisi 12.332 TL. Bağlantı yollarıyla beraber 12.777 TL.

Sözleşmeye göre yıllık garanti bedeli (KDV hariç) 380 milyon avro. Sözleşme süresi boyunca gelir garantisi 6 milyar avro. Hayırlı olsun.

Dünyanın en uzun asma köprüsü olarak tanıtımı yapılan ve Çanakkale’nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılmasına çok kısa bir zaman kaldı.

Geçiş ücreti 18 Euro
26 Şubat’ta açılacak köprünün geçiş fiyatına ilişkin Karar gazetesi yazarı Uğur Emek'ten bir açıklama geldi. Emek, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin, KDV dahil olduğunda 18 euroya kadar çıkacağını söyledi.

Emek, köprünün araç geçiş garantisinin 45 bin olduğunu belirterek, günlük gelir beklentisini ise 12.332 TL olarak açıkladı

Emek'in açıklamasının tamamı:
26 Şubatta açılacak Çanakkale köprüsünü yakından tanıyalım. Sözleşmeye göre köprünün geçiş ücreti 15 avro idi. 60 km. bağlantı yolunun ücreti 5 avro cent. Eurozone enflasyonuyla köprünün açılış fiyatı KDV dahil 16 avro.

KDV'yi dahil edersek 18 avro olacak. (0,5 altı aşağı, üstü yukarı yuvarlanıyor) Geçiş ücreti bugünkü kurdan 274 TL. Araç geçiş garantisi 45.000. Köprünün günlük gelir beklentisi 12.332 TL. Bağlantı yollarıyla beraber 12.777 TL.

Sözleşmeye göre yıllık garanti bedeli (KDV hariç) 380 milyon avro. Sözleşme süresi boyunca gelir garantisi 6 milyar avro. Hayırlı olsun.

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