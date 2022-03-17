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Montrö en çok Esad'ı kısıtladı! Rusya geçemiyor Esad Ukrayna savaşının kaybedeni olacak

Montrö en çok Esad'ı kısıtladı! Rusya geçemiyor Esad Ukrayna savaşının kaybedeni olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatıyla tüm enerjisini Ukrayna'ya yönlendirmesiyle Suriye'de Esad'ın işleri zora girdi. Montrö Sözleşmesindeki savaş gemilerinin geçişinin de kısıtlanması maddesiyle Suriye'ye giden destek azalacak.

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Uzmanlar, Suriye savaşı 11. yılını geride bırakırken Rusya ve İran’ın destek verdiği Esad rejiminin siyasal çözümü tıkadığını, Ukrayna’daki savaş üzerinden ABD ve Rusya gibi dış faktörlerin arasındaki ilişkinin bu kilidi açabilecek bir noktaya taşınabileceğini belirtiyor.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Rusya’nın askeri imkânlarının önemli bir kısmını Suriye’den Ukrayna’ya kaydırdığını belirterek “Hem görece modern askeri ekipmanları, tecrübeli pilot ve özel kuvvetler gibi unsurları çekiyor hem de Wagner’in bölgeye aktarıldığını görüyoruz. Yine Esad rejimine bağlı unsurlarla ve Şii milislerin de Ukrayna’ya aktarılması durumunda askeri dengeleri etkileyecektir” dedi.

Güç dengeleri değişecek
Montrö bağlamında Rus gemilerinin Boğazlardan geçişinin durmasının, Rusya’nın Suriye bağlamında askeri ikmal imkânlarını kısıtlayacağını ifade eden Acun “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal girişimi Suriye’yi ciddi anlamda etkileyecek. Ülkedeki güç dengelerini tamamen değiştireceğini öngörüyorum. Ukrayna savaşının en büyük kaybedenlerinin başında Esad rejimi geliyor” diye konuştu.

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da “Rusya, ilgisini ve kaynaklarının önemli bir kısmını Ukrayna’ya kaydırdı. Hatta Suriye’deki bazı askeri unsurları Ukrayna’ya kaydırdığına dair iddialar söz konusu. Bu sebeple Ukrayna işgali Rusya’nın Suriye’ye olan ilgisini azaltacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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