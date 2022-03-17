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Kargocu parasını alamayınca arkadaşlarını toplayıp geri döndü dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kargocu parasını alamayınca arkadaşlarını toplayıp geri döndü dehşet saçtı

Esenyurt’ta bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin “karşı ödemeli” olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını toplayan kargocu tekrar mahalleye gelerek tartıştığı kişiye sopa ve bıçakla saldırdı.

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Olay, dün 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kazım Ünal isimli bir vatandaş, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo bedelini karşı ödemeli olduğu için herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi.

İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı. Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı.

Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

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