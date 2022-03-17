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Asgari ücret her ay eriyor Ocakta 41 ürün alırken martta 28"e düştü

Asgari ücret her ay eriyor Ocakta 41 ürün alırken martta 28"e düştü

Asgari ücretle bir ailenin aylık alışverişini her ay markete giderek hesaplamasını yapan İYİ Partili Ümit Dikbayır asgari ücretle ocakta 41 ürün alınabilirken mart ayında 28 ürüne düştüğünü açığa çıkardı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi ‘Milletin geçim derdi' çalışması yaptı. Ümit-Nigar Dikbayır her ay bir asgari ücretle geçinmek zorunda kalan 4 kişilik aileyi canlandırıyor. Dikbayır bir asgari ücretle dört kişilik bir ailenin fatura ve ödemelerini yaptıktan sonra cebinde ‘ay sonuna kadar harcayacak 183 TL' kalacak şekilde alışveriş yapıyor. Markette dört kişilik ailenin temel ihtiyaçlarını alan Dikbayır ailesinin alışverişi 906 TL tuttu. Ümit Dikbayır, “720 TL'den fazla harcayamayız” deyince kasada çok sayıda ürün bırakıldı.

Dikbayır, “Geçen ay ocak ayında aldıklarımızı alamamıştık. Şubatta aldıklarımızı martta almak mümkün olmadı. Şubat ayında aldıklarımızdan 1 kilogram yoğurdu bıraktık. Kabağı, limonu, sütü, unu, peçete ve patlıcanı bıraktık. Milletin geçim derdi burada bariz meydanda” dedi. Nigar Dikbayır ise, “Meyve zaten yiyemiyorduk. Artık sebze de yiyemiyoruz” dedi.

Faturalar arttı ekmek zamlandı
– Mart ayında dört kişilik ailenin elektrik faturası arttı, Halk Ekmek zammından dolayı ekmeğe ödenen tutarda da artış oldu. 4 bin 253 TL maaşı olan bir asgari ücretli aile temel harcamaları için 3 bin 350 TL ödemek zorunda kaldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'ın yaptığı çalışmaya göre bu rakam sadece iki ay önce 2 bin 853 TL'ydi. Geçen ay ise temel harcama tutarı 3 bin 224 TL olmuştu.

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