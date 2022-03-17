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Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında dün gece yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) "tsunami" uyarıları sonrası 1,5 saatlik sürede bir metrenin altındaki dalgalar kıyı bölgelere ulaştı.

JMA, önce 7,3 şeklinde duyurduğu depremin büyüklüğünü 7,4 olarak güncelledi. Başbakanlıkta acil durum merkezi kuruldu.

Yangın ve Afet İdare Ajansı, doğal afet sonucu, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri eyaletleri genelinde, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başbakan Kişida Fumio, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları için ilgili kuruluşlara talimat verdiğini açıkladı.

Tokyo Electric Power (TEPCO) ile Tohoku Electric Power firmalarının enerji sağladığı 9 eyalette 2,2 milyondan fazla meskende geçici elektrik kesintisi yaşandı.

Japan Railways (JR) East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu demir yolu seferleri bir süreliğine askıya alındı.

JR firmasına bağlı Tohoku hattında, içinde 100 yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Dai-içi NGS
JMA yetkilisi, depremde, bölge geneli yumuşayan toprak sebebiyle heyelanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve benzer büyüklükte bir sarsıntının meydana gelebileceğini belirtti.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), devreden çıkarılma süreci yaşayan Fukuşima Dai-içi nükleer güç santralinde (NGS) büyük bir sorunun ve anormalliğin yaşanmadığını duyurdu.

TEPCO, işletiminde tuttuğu NGS'nin 5 nolu reaktöründe, tüketilmiş yakıt havuzunun su pompasının otomatik olarak durduğunu, sabah saatlerinde yeniden devreye girdiğini bildirdi.

Japon firma, 2 nolu reaktörün tüketilmiş yakıt havuzuna bağlı tanktaki su seviyesinin düştüğünü, yerleşke genelinde ise radyoaktivite ölçümlerinde değişiklik saptanmadığını açıkladı.

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