BIST 2.123
DOLAR 14,68
EURO 16,24
ALTIN 915,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

AK Parti'den asgari ücrete yılda iki kez zam açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Asgari ücrete 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık ücretin enflasyonun her ay katlanmasıyla zammın eridiği eleştirileri başlamıştı. Asgari ücrete yıl ortasında yeniden zam yapılması beklentisi konuşulmaya başladı. AK Partili Cahit Özkan bunun gündeme geleceğini söyledi.

Abone ol

Asgari ücret 2022 yılında yüzde 50.54 oranında zamlanarak net 4 bin 253'ye çıktı. 2022 yılı asgari ücretin brütü ise 5 bin 4 TL oldu. Ancak yükselen enflasyon karşısında asgari ücrete ikinci zam tartışması gündemdeki yerini almıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, açıklamasında asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılabileceğinin sinyalini vererek, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bir televizyon programında gündemdeki ‘asgari ücrete yılda 2 kez zam’ tartışmalarını değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirterek bunun mümkün olduğunu söyledi.

"Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız"

Mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldığını ama bunu değiştirmenin mümkün olduğunu belirten Özkan, “Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" dedi. Asgari ücretli vatandaşın maliyetlere ve enflasyona karşı ezdirilmeyeceğinin altını çizen Özkan, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Muhalefet işte böyle yapılır! 'Asgari Ücretli' İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, markette kasada kaldı Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon açılaması Özgür Demirtaş'dan enflasyon için bomba uyarı: Hükümet ikisinden birini yapacak!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dolar 20 lira olur mu altın 1450 lira olacak İslam Memiş gram altın alımı için rakamı verdi
Foto Galeri Dolar 20 lira olur mu altın 1450 lira olacak İslam Memiş gram altın alımı için rakamı verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'nın en cesur kadını Macron'un teklifini reddetti
Rusya'nın en cesur kadını Macron'un teklifini reddetti
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Rusya Ukrayna savaşı yüzünden bozuk paralara da zam geldi 50 kuruşun maliyeti 1,5 liraya çıktı!
Rusya Ukrayna savaşı yüzünden bozuk paralara da zam geldi 50 kuruşun maliyeti 1,5 liraya çıktı!
İstanbul'da yoğun bakımda öldüren kalem şakası! Faciada yeni gelişme: 5 hastanın daha...
İstanbul'da yoğun bakımda öldüren kalem şakası! Faciada yeni gelişme: 5 hastanın daha...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak
İngiltere'den Türkiye'ye rekor altyapı finansmanı
İngiltere'den Türkiye'ye rekor altyapı finansmanı
Montrö en çok Esad'ı kısıtladı! Rusya geçemiyor Esad Ukrayna savaşının kaybedeni olacak
Montrö en çok Esad'ı kısıtladı! Rusya geçemiyor Esad Ukrayna savaşının kaybedeni olacak
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da o soruyu sorunca öldüresiye dayak yedi! Komşuları üstünden geçti: Dakikalarca kendine gelemedi
İstanbul'da o soruyu sorunca öldüresiye dayak yedi! Komşuları üstünden geçti: Dakikalarca kendine gelemedi
Kargocu parasını alamayınca arkadaşlarını toplayıp geri döndü dehşet saçtı
Kargocu parasını alamayınca arkadaşlarını toplayıp geri döndü dehşet saçtı