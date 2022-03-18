Motorine 19 Mart'ta kallavi zam geliyor! 3 gün indirimden sonra bu gece 1.96 kuruş zam geliyor

Motorin fiyatları 15, 16 ve 17 Mart'ta üst üste 3 gün indirime gelmişti. Motorinde indirim bitti zamk geri geldi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor. EPDK, nakit alımlarda benzin ve motorine yüzde 1.6 indirimi ise reddetti.

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Akaryakıt ürünlerinde 6 gün üst üste gelen zamların ardından 3 gün üst üste gelen indirimler sona erdi. Motorine bu gece ylarısı yeniden büyük zam geliyor. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin zammını sosyal medya hesabından duyuran Dünya yazarı Alaattin Aktaş, yaptığı paylaşımda, "Kötü haber tez duyulurmuş! Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

Mart'ta 6 gün üst üste zam, 3 gün üst üste indirim gelmişti!

Akaryakıt ürünlerine Mart ayı içerisinde 6 gün üst üste gelen zammın ardından, 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmişti. Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından, 16 Mart'ta motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. 18 Mart'ta ise benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

Nakit akaryakıt alımına indirim talebini EPDK reddetti Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıt bayileri, nakit paraya yüzde 1.6 indirim, kartla alışverişe ise yüzde 1.6 zam uygulanmasını istedi. Ancak talebi değerlendiren EPDK, peşin alımlarda benzin ve motorine indirim teklifini reddetti.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

17 Mart'ta gelen son indirimle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 10 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 70 Kuruşa geriledi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 18 lira 20 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 18 lira 21 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruşa geriledi.