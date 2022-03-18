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Doğu Akdeniz görevindeki Oruç Reis bakım için döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doğu Akdeniz görevindeki Oruç Reis bakım için döndü

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal ve bakım için Tuzla Limanı'na demir attı. Bakım ve onarım için Tuzla’ya gelen Oruç Reis gemisi havadan görüntülendi.

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Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, ikmal ve bakım için Tuzla’ya geldi. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını son sürat yürüten Oruç Reis'in, bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar Antalya’ya gideceği öğrenildi.

Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bakım için Tuzla’ya gelen “Oruç Reis” havadan dron ile görüntülendi.

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