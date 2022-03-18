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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini Putin kabul etmiş Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini Putin kabul etmiş Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında sıkı diplomasi adımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Rus lider Putin ile olan görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

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BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor.
Putin, bu görüşmede, Zelenskiy ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.

BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği bir kısım talebin "üzerinde anlaşılabilir" nitelikte olduğunu aktarıyor.

Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce dile getirilen talepler bulunuyor.
Putin'in ülkenin "Nazi düşüncesinden arındırılması" olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Türk tarafı Nazizm'in kınanması gibi kolay bir yolla bu talebin aşılabileceği görüşünde.

Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınması da "karşılanabilir" talepler arasında gösteriliyor. Ancak Simpson bu maddeler arasında daha tartışmalı talepler olduğunu da aktarıyor.
Kalın'ın aktardığına göre, Rusya'nın bu noktada talepleri arasında Donbas'ın ve Kırım'ın statüsü de yer alıyor. Putin bu bölgelerin Rus olduğu görüşünü savunuyor.
Simpson bu noktada Kalın'ın detaya girmediğini ancak Kremlin'in Donbas'tan vazgeçilmesini talep edeceğinin düşünüldüğünü aktarıyor.
İbrahim Kalın, "Putin'in, bun konuların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini" söylediğini de aktarıyor.
Türk tarafına göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir.

Erdoğan İstanbul ve Ankara'yı önerdi
Volodimir Zelenskiy böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
John Simpson, Kalın'a Vladimir Putin'in sesinin nasıl geldiğini sorduğunu ve "normal, net bir ses tonuyla" konuştuğunu söylediğini aktarıyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti.

Aynı açıklamada, Erdoğan'ın Putin'e "bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğini" ifade ettiği aktarıldı. BBC'nin görüşmeden edindiği bilgiye göre, Putin de bu görüşte olduğunu aktarıyor.

'Rusya'nın buna itirazı yok'
Bu telefon görüşmesi ile eş zamanlı olarak devam eden diplomatik görüşme trafiğinde, Lviv'de mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'yi olası bir anlaşmada garantör ülke olarak görmek istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Rusya'nın buna itirazı yok" dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, bir gün önce Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü. Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ateşkese olan umudumuz artmıştır" dedi. Bakan, bir sonraki aşamada amacın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmek olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yapmak isteriz" dedi.

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