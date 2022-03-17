Yarın kuvvetli kar geliyor İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan acil uyarılar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

-Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.