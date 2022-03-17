Yarın kuvvetli kar geliyor İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan acil uyarılar var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için flaş bir uyarı geldi. Kuvvetli kar yağışı ve dondurucu soğuğa hazır olun! Yapılan son açıklamada kar yağışının etkili olması beklenen gün ve saatlere ilişkin detaylar paylaşılırken uzman isim Orhan Şen de "Geçen haftaki kardan daha az" dedi.
İstanbullular kara doyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir açıklama yapıldı ve İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın detayları paylaşıldı. Hafta sonu fena kar geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen de soğuk havanın bu akşamdan itibaren etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
-Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
-Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Uyarıda kar yağışının yarın saat 05:00'ten itibaren etkili olmasının beklendiği kaydedildi.