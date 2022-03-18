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Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alınacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatına 124 sözleşmeli personel alınacak.

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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında, 15 büro personeli, 11 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 25 laborant, 6 mühendis, 13 biyolog, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 teknisyen, 1 infaz ve koruma memuru, 15 sağlık teknikeri, 3 hemşire ile 25 destek personeli (hizmetli) pozisyonu için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Adaylar, başvurularını, 28 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan 3 Nisan Pazar günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

İlanın detaylarına ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

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