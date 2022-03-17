BIST 2.134
DOLAR 14,71
EURO 16,35
ALTIN 917,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

THY hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti

THY hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY), 19 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Abone ol

TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.

THY, 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin de iptal edildiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 18 Mart Cuma günü eğitime kar engeli! Valilik duyurdu
İstanbul'da 18 Mart Cuma günü eğitime kar engeli! Valilik duyurdu
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Galatasaray Barcelona maçı CANLI YAYIN
Galatasaray Barcelona maçı CANLI YAYIN
Nafile namazı nasıl kılınır Berat Kandili 12 rekatlık namazı
Nafile namazı nasıl kılınır Berat Kandili 12 rekatlık namazı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yabancı hoca sinyali
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yabancı hoca sinyali
İstanbul Büyükçekmece'de korkunç olay! Babasını öldürüp başında polisi bekledi
İstanbul Büyükçekmece'de korkunç olay! Babasını öldürüp başında polisi bekledi
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Berat kandili namazı 100 rekatlık kandil namazı kılınışı bu namazı kılıp ölen...
Berat kandili namazı 100 rekatlık kandil namazı kılınışı bu namazı kılıp ölen...
Rusya lideri Putin savaş suçlusu olarak tutuklanabilir mi? Sürecin önündeki en büyük engel...
Rusya lideri Putin savaş suçlusu olarak tutuklanabilir mi? Sürecin önündeki en büyük engel...
Hz. Muhammed'in Berat kandilinde okuduğu dilek duası okunuşu-anlamı
Hz. Muhammed'in Berat kandilinde okuduğu dilek duası okunuşu-anlamı