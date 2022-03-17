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Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi

UKRAYNA'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, savaş nedeniyle şehirde mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'inin tahliye edildiğini söyledi.

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UKRAYNA'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki camide, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla akrabalarından bir kısmının şehirden çıkabildiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türk vatandaşları ve yakınlarını almak için tahsis edilen otobüslerin de Mariupol'e giremediğini dile getiren Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ve oradaki Türklerin zarar görmemesi için Rus Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini ifade etti.

Hacıoğlu, "Bu nedenle caminin bulunduğu bölge bombalanmıyordu. Araçları olanlar Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bulunduğu bölgeyi kullanarak şehirden ayrıldı. Mariupol'den çıkan Türk vatandaşı ve yakınlarının sayısı 65 oldu" dedi.

Mariupol'den tahliye edilenlerin Zaporijya'ya gittiğini kaydeden Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının destekleriyle Mariupol'de kalan 87 Türk vatandaşı ve akrabalarının tahliye edilmeye çalışıldığını bildirdi.

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