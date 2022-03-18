Tabipler Birliği'nden Emniyet'e tepki Başkan Fincancı FETÖ'cü ismin programına çıkmıştı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı FETÖ'den aranan ismin programına çıktığı için yapılan suç duyurusuna tepki gösterdi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya katıldığı Youtube yayını nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu.

TTB'den yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yönelik, isim belirterek yapılan açıklama istisnai olmakla kalmayıp suç duyurusu yapıldığının duyurulması, adeta hüküm kurup infaz etmek amacını ortaya koymaktadır. Bu da Anayasa ile korunan lekelenmeme hakkının ihlali demektir" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile suç duyurusunda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanali üzerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincanı’nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav’ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

TTB’den yapılan açıklamada, “Açıklama ile kastedilenin, Merkez Konseyi Başkanı nezdinde Türk Tabipleri Birliği'nin kamuoyu gözünde zayıflatılması, görev ve yetkilerini kullanırken çekingen davranması olduğu açıktır. Suç duyurusu yapıldığından ibaret açıklama, herhangi bir araştırma yapılmaksızın basın yayın kuruluşları tarafından haberleştirilmiştir. Açıklamada, suç duyurusunun nedeni, yani suç olduğu iddia edilen eylemin ne olduğu ve vasıflandırması yoktur” denildi.

Hüküm kurup infaz etme amacını ortaya koyuyor

TTB’nin açıklaması şöyle devam etti;

*Kamuoyuna yapılan açıklamada, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın demeç verdiği kişi hakkında arama kararları bulunduğundan söz edilmekle birlikte, hakkında suç duyurusunda bulunulan Şebnem Korur Fincancı'nın eylemine dair bir açıklama da yoktur.

*Anlaşılan o ki suç duyurusunun konusu, yayındaki beyanlar değil, bu programa katılmış olmasıdır. Burada Basın Kanunu ve ilgili mevzuata göre yayın yoluyla işlenen suçlarda, suçun bizzat yayını oluşturan sözler ve görüşlere ilişkin olmasına dair genel kuralın dışına çıkıldığı anlaşılmaktadır.

*Kamuoyuna yönelik, isim belirterek yapılan açıklama istisnai olmakla kalmayıp suç duyurusu yapıldığının duyurulması, adeta hüküm kurup infaz etmek amacını ortaya koymaktadır. Bu da Anayasa ile korunan lekelenmeme hakkının ihlali demektir.

*Bu nedenle hukuka aykırı eylemleri nedeniyle, mevzuat ile kendilerine verilen hakların korunmasına dair görevin eylemli olarak ihlali sonucunu doğuran bu açıklamadan kaynaklı tüm hak ihlallerinin giderilmesi için gereken her türlü adım atılacaktır.

*Emeğimiz ve geleceğimiz için mücadelemizin bu kadar güçlü yürütüldüğü bir süreçte hukuksal olarak karşılığı olmayan suçlamalar ile başkanımız nezdinde Birliğimizin saygınlığını zedeleme çabaları beyhudedir ve yükselen sağlık-emek hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimiz de bilinmelidir.

*14-15 Mart 2022 tarihlerinde emeğimizin karşılığını almadaki kararlılığımızı, yakın tarihin en yoğun katılımlı “Büyük G(ö)REV”iyle, bizleri görmezden/duymazdan gelenlere bir kez daha gösterdik. Her türlü oyalama, kandırma, göz korkutma çabalarına karşı hekimlerimiz bir bütün olarak, emeğine ve geleceğine sahip çıkmayı G(ö)REV bilmiştir.