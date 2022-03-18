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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Gerekirse siz de yıkacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Gerekirse siz de yıkacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle buluştuğu toplantıda milletvekilleri sorunların çözümü için bürokrasiye takıldıklarını söyleyince Erdoğan, “Biz bürokrasideki engelleri yıka yıka geldik. Gerekirse siz de yıkacaksınız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart’ta partisinin 50 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. AK Parti milletvekilleri, toplantıda Erdoğan’a “bürokrasiden” yakındı. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre toplantıya katılan vekiller, “seçim bölgelerinde birtakım sorunların çözülmesi için adım atmak istediklerinde bürokrasiye takıldıklarını” anlattı.

Ancak edinilen bilgiye göre bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonu çaldı ve görüşmek üzere dışarı çıktı. Sonrasında Erdoğan milletvekillerine dönerek “Ne oldu, bürokrasiyle ilgili bir sorun mu var” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine de vekiller yeniden “il ve ilçelerde vali, kaymakam gibi, daha üst düzeyde de bakan ve bakan yardımcıları gibi bürokratlara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını” bir kez daha anlattı. Erdoğan’ın milletvekillerine, “Biz bürokrasideki engelleri yıka yıka geldik. Gerekirse siz de yıkacaksınız” yanıtını verdiği kaydedildi.

Erdoğan, iktidarının ilk yıllarında da sık sık bürokratik engellere göndermelerde bulunmuş ve “Türkiye’de bir mevzuat kirliliği yaşandığını, işadamlarının bile zaman zaman bürokrasiye takıldığını” belirtmişti.

Erdoğan, 2003’teki bir konuşmasında da “Türkiye’de bir bürokratik oligarşi var ve bu bürokratik oligarşi siyaseti bile parmağının ucunda döndürüp duruyor. Eğer buna bir de Türkiye’de demokratik sürece katkıda bulunacağını söyleyip de bu katkıyı vermediğiniz zaman siyasetin önünü de tıkarsınız” ifadelerini kullanmıştı. 

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