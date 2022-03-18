Barcelona'nın Kerem Aktürkoğlu göndermesi sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun lakabı olan Harry Potter'ı kullanarak bir gönderme yapan Barcelona tepki çekti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma savaşı veren Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada Barcelona'nın tecrübeli futbolcularının zaman geçirmek için yaptığı hareketler damga vurdu.

Yedek kulübesi ve teknik direktör Xavi'nin de agresif tutumu maç boyunca sürdü. Maçın ardından bu sefer de sosyal medya karıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun lakabı olan Harry Potter'ı kullanarak bir gönder yapan Katalanlar büyük tepki çekti. Oyuncuları Pedri'yi koyup yanına Harry Potter koyan Barcelona hesabı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştiriye uğradı.