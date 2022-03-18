BIST 2.134
DOLAR 14,76
EURO 16,38
ALTIN 916,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Denize Sıfır Termal Devre Mülk
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor.

Abone ol

Kartal, Pendik ve çevre ilçelerde de aralıklı olarak etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.



Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da beyaz manzara ile karşılaştı. Vatandaşlar yağan karın altında otobüs ya da iş servisi bekledi. Yağan kar hakkında konuşan Ali Topaloğlu, “Çok güzel kar yağıyor İstanbul’a bu sene iyi kar yağdı. Aksilik yaşanmaz, bu karlarla ne olacak” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Gerekirse siz de yıkacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Gerekirse siz de yıkacaksınız
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi Kılıçdaroğlu 'kaldıracağız' dedi Bakan Soylu cevap verdi
Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi Kılıçdaroğlu 'kaldıracağız' dedi Bakan Soylu cevap verdi
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu Yurt dışına çıkış harcına zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu Yurt dışına çıkış harcına zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alınacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alınacak
Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını 85-71 yendi
Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını 85-71 yendi
Avustralya hükümeti Putin ile bağlantılı 2 oligarkı yaptırım listesine aldı
Avustralya hükümeti Putin ile bağlantılı 2 oligarkı yaptırım listesine aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi
THY hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti
THY hava muhalefeti dolayısıyla 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti