BIST 2.134
DOLAR 14,76
EURO 16,38
ALTIN 916,35
HABER /  DÜNYA
ADV Denize Sıfır Termal Devre Mülk
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanını aradı

Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanını aradı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişinin kendisini aradığını belirterek, bu kişinin birkaç yanıltıcı sorusundan şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdığını belirtti.

Abone ol

Wallace, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım" ifadesini kullandı.

Hiçbir Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli oyunun, "Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasa dışı işgalinden" uzaklaştıramayacağını belirten Wallace, "umutsuz bir girişim" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da villanın içinde görenleri şaşırtan manzara! Patlarsa ev havaya uçacak: Korkudan bir iş yapamıyoruz
Tekirdağ'da villanın içinde görenleri şaşırtan manzara! Patlarsa ev havaya uçacak: Korkudan bir iş yapamıyoruz
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Çanakkale Zaferi yıldönümü bugün 2022 18 Mart kaçıncı yılı?
Çanakkale Zaferi yıldönümü bugün 2022 18 Mart kaçıncı yılı?
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Büyük bir gürültüyle toprak kaydı: Vatandaş isyan etti
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Büyük bir gürültüyle toprak kaydı: Vatandaş isyan etti
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2022 resimli duygusal kısa 18 Mart mesajları
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2022 resimli duygusal kısa 18 Mart mesajları
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar başladı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Gerekirse siz de yıkacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Gerekirse siz de yıkacaksınız
Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi Kılıçdaroğlu 'kaldıracağız' dedi Bakan Soylu cevap verdi
Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi Kılıçdaroğlu 'kaldıracağız' dedi Bakan Soylu cevap verdi
Barcelona'nın Kerem Aktürkoğlu göndermesi sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı
Barcelona'nın Kerem Aktürkoğlu göndermesi sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu Yurt dışına çıkış harcına zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu Yurt dışına çıkış harcına zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı