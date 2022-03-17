Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü İkili görüşme için flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünkü Rusya ziyaretinin ardından bugün Ukrayna'da. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu, bugün Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüşmesi sonrası son dakika açıklamaları yapıyor. Çavuşoğlu saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Moskova ziyaretinin ardından bugün ziyaret ettiği Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısında, "İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun Kuleba görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaların satır başları ise şöyle oldu:

"İnsanların ülkelerini terk ettiğini gördük. Bu savaşın durdurulması akan gözyaşı ve kanın durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden beri çabalarımızı sürdürüyoruz. Antalya'da iki bakanı bir araya getirdik. Belarus görüşmeleri sürerken bizim çabalarımız da devam ediyor. Dün Moskova'daydım. Oradaki görüşme hakkında Sayın Kuleba'ya bilgi verdim."

"Cumhurbaşkanımız bugün Zelenski'nin ardından Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye başından beri ilkeli bir tutum sergiledi. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Ukrayna yönetiminden çok yardım gördük, kendilerine teşekkür ediyoruz."