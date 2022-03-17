Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki diplomasi girişimleri yoğun biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bugün Rusya lideri Putin ile görüştü. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu dünkü Rusya ziyaretinin ardından bugün Ukrayna temaslarında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz bir şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkat çekti.