Korkutan rakamlar! Son 24 saatte ölümler arttı
ABD'den korkutan rakamlar geldi. Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1858 artarak 968 bin 331'e yükseldi.Abone ol
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 44 bin 758 artarak 79 milyon 631 bin 765 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede 1858 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 968 bin 331'e çıktı.
Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyona yakın kişiye ikinci doz, 96 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.