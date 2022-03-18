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Çeçen liderden ABD lideri Biden'a cevap: Neşe veren haber geldi ağzımın suyu aktı

Çeçen liderden ABD lideri Biden'a cevap: Neşe veren haber geldi ağzımın suyu aktı

Ukrayna'da Rusya adına militanlarıyla birlikte görev yapan Çeçen lider Kadirov, ABD'nin silah gönderme kararına cevap vererek "Neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Ağzımın suyu aktı" dedi

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararı sonrasında Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov açıklamalarda bulundu. Kadirov, Biden'a "Ağzımın suyu aktı" dedi.

Resmi Telegram kanalından bir açıklama yapan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya göndereceği silahlar için, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kadirov, "Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.

ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyleyen Kadirov, "Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak" diye düşündüğünü belirtti.

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