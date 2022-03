Levent Babataş kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Levent Babataş ilk eşi kimdir?

Başarılı oyuncu Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile aile arasında evlendi. 3 aylık hamile olan Demet Evgar nikahtan pozları instagram hesabında paylaştı. 41 yaşında olan Demet Evgar'in eşi Levent Babataş daha önce bir evlilik yapmıştı, ilk evliliğinden bir oğlu var. Peki kimdir Demet Evgar, aslen nereli, daha önce evlendi mi?

Anne olmaya hazırlanan Demet Evgar, 6 yıllık sevgilisi işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan törenle evlendi.

Düğün yaza olacak: Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

Levent Babataş kimdir:

Levent Babataş İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak aslen Erzincanlıdır. Yaşı hakkında net bir bilgi bulunmayan Babataş, Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim almıştır.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

Demet Evgar kimdir: 41 yaşında olan oyuncu Demet Evgar aslen Manisalı.

Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü"ne layık görüldü