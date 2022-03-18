Çağlar Ökten'in sevgilisi kimdir Lara Şehiroğlu ile ayrıldı mı?

Seda Sayan'ı 7. kez evlenmeye ikna eden 35 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan bir iddia olay oldu. Mayıs ayında yurtdışında evlenme planı yapan 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten'in 4 yıllık sevgilisi ortaya çıktı. Lara Şehiroğlu ile birlikte olan Çağlar Ökten'in sevgilisi instagramdan tüm pozlarını sildi. Peki kimdir Lara Şehiroğlu , kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Seda Sayan'ın kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan bir iddia magazin basınında olay oldu. Mayıs ayında Seda Sayan ile yurtdışında nikah masasına oturmayı planlayan 35 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten'in sevgilisi ortaya çıktı. 4 yıldır Lara Şehiroğlu ile birlikte olan ve evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in bu ilişkisini bitirmeden Seda Sayan ile birlikte olduğu söylentisi büyük ses getirdi. Bu gelişmelerin ardından Çağlar Ökten'in 4 yıllık sevgilisi Lara Şehiroğlu merak konusu oldu. Peki kimdir Lara Şehiroğlu , kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara Şehiroğlu eski sevgilisi Çağlar Ökten'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmadı.

14 Şubat’ta Seda Sayan’a evlilik teklifi eden Çağlar Ökten nikah tarihini duyurunca Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.

Çağlar Ökten ve 4 yıl birliktelik yaşadığı Lara Şehiroğlu evlilik hazırlığı yapıyordu...

Çıkan iddiaların ardından gözler Seda Sayan ve Çağlar Ökten'e çevrildi. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Seda Sayan'ın 7. nikahı mayıs ayında: Ünlü sanatçı Seda Sayan yedinci kez nikah masasına oturuyor. Canlı yayında sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığını '14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Bu teklife cevabım ne oldu, merak eden var mı? İnşallah sonsuza kadar evet.' sözleriyle duyuran Seda Sayan düğünü tarihini açıkladı.

Sayan nikah gününü böyle anlattı: O gün evlilik teklifi beklemiyordum, onu dinlemeye gitmiştim. Gece bitti herkes gitti, dostlarımız kaldı sadece! O gün aslında büyük telaş yaşanmış, yüzük ölçüler falan… Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar yüzüğü çıkarıp o kadar güzel teklif etti ki çok duygulandım. Konuşması çok güzeldi.

Evlilik sözleşmesi yaptı mı: Gayrimenkul zengini olan ünlü sunucu 'Evlilik sözleşmesi yaptınız mı?' sorusunu ‘Ben bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar’la böyle bir şey yapma durumu yok. Çok güveniyorum kendisine.’ sözleriyle cevapladı.

Evlenecek zaman tam bu zamanmış: Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünya evine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.

Seda Sayan evlilikleri:

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı. Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

Büyük aşk 5 yılda bitti: İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.

Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

Trafikte karşılaştı evlendi: Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.

Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.

Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.

Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi. Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle Magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.