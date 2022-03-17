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Süleyman Özışık isyan etti: Suçum varsa hapse atın

Gazeteci Süleyman Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki suç duyurusunun üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini belirterek, dosyanın ortada bırakılmasına tepki gösterdi. Özışık, "Ben bu milletin gözü önünde duruşma salonunda savunmamı yapıp beraat kararı almak istiyorum" dedi.

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Gazeteci Süleyman Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili kendi Youtube kanalında  açıklamalarda bulundu.

İftira, hakaret ve örgüt liderine yardım etmekle suçlandığını belirten Soylu, savcılıkta verdiği ifadeleri yaptığı savunmayı paylaştı.

Takipsizlik kararı beklerken yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir karakola imza verilmesi kararı verildiğini belirten Özışık, 1 yıla yaklaşmasına rağmen iddianamenin halen çıkmadığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı 8 ay sonra yetkisizlik kararı vererek İstanbul'a gönderdiğini açıklayan Özışık, İstanbul'daki savcı da 2 ay sonra "yetkisizim" diyerek tekrar Ankara'ya gönderdiğini ifade etti.

"Dosyanın sürüncemede bırakılması zulüm"
Bu dosyanın bu kadar sürümcemede bırakılmasının zulüm olduğunu söyleyen Özışık, "Eğer suç işlemişsem delil bulduysanız hapse atın canım yanarsa namerdim. Ama ortada delil bulamamışsınız  dosyayı oradan oraya gönderiyorsunuz ben buna tahammül etmem." dedi.

"Bu dosyayı her hafta hatırlatırım"
Özışık, "Dosya neticeye ulaştırılmazsa hapistir, beraattir, takipsizliktir her  neyse ulaştırılmazsa ben bu dosyayla ilgili hatırlatmada bulunacağım diye konuştu.

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