Devrim gibi sigara kararı 2010 yılı sonrası doğanlara ömür boyu yasaklandı

DANİMARKA, sigara kullanımını azaltmak için yeni planını açıkladı. Ülkede 2010'dan sonra doğan tüm vatandaşların sigara ve nikotin ürünlerini satın alamayacağı belirtildi.

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DANİMARKA, sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni planını açıkladı. Açıklanan planda 2010'dan sonra doğan tüm vatandaşlara sigara ve nikotin ürünlerinin satışını yasaklanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, hareketin yeni nesil Danimarkalıların herhangi bir tütün türüne dokunmasını önlemeyi amaçladığını söyledi. Heunicke, "Gerekirse satın alma yaş sınırını kademeli olarak yükselterek 2010 doğumlu kuşağa satışı yasaklamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Danimarka'da 18 yaşın altındaki Danimarka vatandaşlarının tütün satın alması veya elektronik sigara içmesi de yasaklandı.

"Yılda 13 bin 600 ölüme neden oluyor"

Magnus Heunicke, 15 ila 29 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 31'inin hala sigara içtiğini söylerken sigaranın İskandinav ülkesinde kanserin önde gelen nedeni olduğunu ve yılda 13 bin 600 ölüme neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Danimarka Kanser Derneği tarafından yaptırılan bir ankete göre ise katılımcıların yüzde 64'ü 2010'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklama planını desteklerken 18-34 yaşındakiler arasında ise ankete katılanların yüzde 67'sinin karara olumlu baktığını aktardı.