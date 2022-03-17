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Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Kamuoyunda şark olarak bilinen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü.

Böylece, bu bölgelerde görev yapan 62 bin 630 personel yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek.

Ayrıca ikinci şark görevini yapmakta olan personel, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, 2. bölge görevini tamamlamış olacak.

2. bölge görevini bitirenler, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak.

Bunun yanı sıra şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınları bu haktan yararlanmaya devam edecek. Mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakınları da bu kapsama dahil edildi.

Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletildi. Bu çerçevede, mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi şartıyla evin tek çocuğu olan polis, anne ve babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek. Aynı şartla tek kardeşi olan polisin de kardeşinin sağlık durumu nedeniyle atama isteyebilmesinin önü açıldı.

Eşleri, kamuoyunda "çakılı kadro" olarak bilinen "sabit personel istihdamı" kapsamında olan polislerin ise çalıştığı birimin hizmet süresini tamamlaması üzerine, talebi halinde Emniyet Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na atanabilmesi kolaylaştırıldı.

Yeni mezunların ise ilk atama yerleri batı illeri olacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. bölge (şark) illerine atanacak.

Yönetmelik değişikliğiyle illerin hizmet süreleri yıl olarak şöyle:

"Adana 8, Ankara 8, Antalya 8, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 8, Çanakkale 6, Denizli 6, Eskişehir 6, Gaziantep 6, Hatay 6, İstanbul 8, İzmir 8, Kayseri 6, Kocaeli 6, Konya 6, Malatya 6, Manisa 6, Mersin 8, Muğla 6, Sakarya 6, Samsun 6, Tekirdağ 6, Trabzon 6, Yalova 6, Afyonkarahisar 5, Aksaray 5, Amasya 5, Bartın 4, Bilecik 4, Bolu 5, Burdur 5, Çankırı 4, Çorum 5, Düzce 5, Edirne 5, Giresun 5, Isparta 5, Kahramanmaraş 5, Karabük 4, Karaman 4, Kastamonu 5, Kırıkkale 5, Kırklareli 5, Kırşehir 4, Kilis 4, Kütahya 5, Nevşehir 5, Niğde 5, Ordu 5, Osmaniye 5, Rize 5, Sinop 4, Tokat 5, Uşak 5, Yozgat 4, Zonguldak 5, Adıyaman 5, Artvin 4, Batman 5, Bayburt 4, Diyarbakır 5, Elazığ 5, Erzincan 5, Erzurum 5, Gümüşhane 4, Mardin 5, Sivas 5, Şanlıurfa 5, Van 5, Ağrı 4, Ardahan 3, Bingöl 4, Bitlis 4, Hakkari 3, Iğdır 4, Kars 4, Muş 4, Siirt 4, Şırnak 3, Tunceli 3."

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