Türk zırhlı araç üreticisi Macaristan'da şirket kurdu bölgenin en iyi 4x4 araçları

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, son dönemdeki ihracat başarılarını yurt dışındaki ilk şirketini kurarak yeni bir aşamaya taşıdı.

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Ankara'daki modern tesislerinde 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç üretimi yapan Nurol Makina, Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılında yeni ürünler ve kabiliyetleri artırılan araçları, farklı coğrafyalardaki kullanıcılarla buluşturduklarını söyledi.

Farklı konseptlerde ürettikleri araçların 18 ülkede başarıyla görev yaptığını ifade eden Aykol, "Nurol Makina imzasını taşıyan araçlarımız Şili'den Malezya'ya, Senegal'den Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor." dedi.

Aykol, araçların düzenli ordular ve emniyet görevlileri tarafından terörle mücadele operasyonları, toplumsal olaylara müdahale ve muharebe gibi farklı amaçlarla değerlendirildiğini anlattı.

Araçların ihraç edildikleri ülkelerde çöl, bataklık, sert kış koşulları, ormanlık alanlar ve kayalık gibi zorlu şartlarda kullanıldığı bilgisini veren Aykol, teslimatın ardından da güçlü bir satış sonrası destek hizmeti sunduklarını kaydetti.

Aykol, şirket cirosunda ihracatın payının son yıllarda sürekli arttığına dikkati çekerek, "Ciromuzun hemen hemen tamamını yurt dışı faaliyetlerden elde ettik. Ürünlerimizin kalitesiyle ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edip, döviz kazandıran faaliyetlerle ekonomiye katkıda bulunduk." diye konuştu.

"Bölgenin en iyi 4x4 araçları"

Engin Aykol, savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerde yurt dışı organizasyonları olan Nurol Grubunun bu konudaki tecrübesiyle, Nurol Makina'nın yurt dışındaki ilk organik yapılanmasını da hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda Nurol Makina Macaristan şirketini kurduklarını belirten Aykol, Macaristan'daki faaliyetlerinin 2019 yılında imzaladıkları sözleşmeyle başladığını dile getirdi. Aykol, böylece uzun vadeli bir programı hayata geçirdiklerini ifade ederek, Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçların teslimatına başladıklarını ve bu işlemin gelecek günlerde de süreceğini söyledi. Nurol Makina Macaristan'ın yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aykol, şunları kaydetti:

"Macar ordusuna özgü çözümlere imza atılacak. Bir yerel ortak ile tasarım, üretim, montaj gibi faaliyetler yapılacak. Macaristan tarafından ihracat yapılması da hedefleniyor. Macar savunma sanayisinin dinamik bir parçası olacak. Şirket, ürün destekten yeni araç geliştirilmesine kadar uzanan faaliyetlerin bir parçası olacak. Macaristan örnek alınacak bir askeri modernizasyon projesi yürütüyor. Böyle bir gelişimin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Nurol Makina desteği, Macar mühendislerin katılımıyla bölgenin en iyi 4x4 araçlarını üretmeyi amaçlıyoruz."