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Ukrayna lideri Zelenski'den flaş açıklama! Ukrayna, AB'ye katılacak

Ukrayna lideri Zelenski'den flaş açıklama! Ukrayna, AB'ye katılacak

RUSYA-Ukrayna savaşı 22. gününde tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna AB'ye katılacak" açıklamasında bulundu.

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Ukrayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman Parlamentosu'na yönelik bir konuşma yaptı. Zelenski'nin açıklamaları şöyle:

- Avrupa'nın ortasında bir duvar var. Bu özgürlük ve özgürlük eksikliği arasında bir duvar.

- Bazı yaptırımlar ve yardımlar savaşı durdurmakta çok geç kaldı.

- Berlin ablukasında bombardıman yoktu ama şimdi insanlar Avrupa'da yok ediliyor.

- Siyasiler her zaman bir daha asla der ama bugün o sözlerin önemsiz olduğunu görüyoruz.

- Ukrayna, AB'ye katılacak.

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