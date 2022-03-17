BIST 2.126
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 924,81
HABER /  DÜNYA
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Rus oligarka ait yata mazot yok!  "Rusya'ya kadar kürek çeksinler"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rus oligarka ait yata mazot yok!  "Rusya'ya kadar kürek çeksinler"

RUSYA'ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yatın Norveç'ten ayrılamadığı bildirildi.

Abone ol

NPR'nin haberine göre, eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, mazot alamadığı için Norveç'in liman kenti Narvik'te demirli bekliyor.

Yatın kaptanı Robert Lankester, Strzhalkovsky'nin Avrupa ya da İngiltere'nin yaptırım listesine alınmadığına ve yat personelinin de Rus olmadığına işaret ederek, "Bize karşı ayrımcılığı aşırı derecede insafsızca buluyoruz." dedi.

Lankester, yatın bir yıldır satılık olduğunu ve halihazırda da kiralık amaçlı kullanıldığını vurgulayarak, yatı Malta'ya götürmek istediğini kaydetti.

Ülke basınına yansıyan haberlerde ise Ukrayna'yı desteklediklerini söyleyen Norveçli mazot tedarikçileri, "Rusya'ya kadar kürek çeksinler." ifadeleriyle mazot satmayı reddediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevruz bayramı 2022 ne zaman nasıl kutlanır? Nevruz neden kutlanır adetleri ne?
Nevruz bayramı 2022 ne zaman nasıl kutlanır? Nevruz neden kutlanır adetleri ne?
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
NATO'yu göreve çağırdılar! Rusya bunu yaparsa derhal müdahale etmeli
NATO'yu göreve çağırdılar! Rusya bunu yaparsa derhal müdahale etmeli
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! 107 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! 107 şüpheli yakalandı
YÖK Başkanı Erol Özvar Ukrayna öğrenim gören 3 bin 583 kişi başvurdu
YÖK Başkanı Erol Özvar Ukrayna öğrenim gören 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna lideri Zelenski'den flaş açıklama! Ukrayna, AB'ye katılacak
Ukrayna lideri Zelenski'den flaş açıklama! Ukrayna, AB'ye katılacak
Türk zırhlı araç üreticisi Macaristan'da şirket kurdu bölgenin en iyi 4x4 araçları
Türk zırhlı araç üreticisi Macaristan'da şirket kurdu bölgenin en iyi 4x4 araçları
Hulusi Akar 'kötüleşiyor' dedi sertçe uyardı: Montrö'nün bozulmasının kimseye yararı yok
Hulusi Akar 'kötüleşiyor' dedi sertçe uyardı: Montrö'nün bozulmasının kimseye yararı yok
18 Mart şiirler kısa 2 kıtalık-3 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri
18 Mart şiirler kısa 2 kıtalık-3 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri
İkinci el online araç pazarında en çok satan 10 marka açıklandı
İkinci el online araç pazarında en çok satan 10 marka açıklandı