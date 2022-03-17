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Ramazan öncesi şeker fiyatı uçtu Fabrikada 270 toptancıda 700!

Ramazan öncesi şeker fiyatı uçtu Fabrikada 270 toptancıda 700!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, şeker fiyatındaki artışın esnafın maliyetini etkilediğine dikkat çekti. Karaca, "Toz şekerin fabrika çıkış fiyatı ile toptancıdaki satış fiyatı arasında uçurum var. Fabrikada 270 lira olan şeker toptancıda 700 lira" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ramazan ayı öncesinde şeker fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Pastacı, dondurmacı ve tatlıcı esnaflarını ziyaret eden Karaca, sahada gördüklerini bir video aracılığı ile kamuoyuna duyurdu.

Şeker fiyatlarındaki artışın esnafın üretim maliyetini ciddi oranda artırdığına dikkat çeken Karaca, toz şekerin fabrika çıkış fiyatı ile toptancı fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti.

Şekere ulaşımda zorluk
Karaca yaptığı açıklamasında, “Şeker fabrikalarında 50 kilo toz şekeri çuvalının resmi çıkış fiyatı 270 lira olmasına rağmen, toptancılarda 650-700 liradan satılmaktadır. Esnaf, bu fiyata bile toz şekerin 50 kiloluk torbasını almak istemesine rağmen maalesef yok deniliyor ve toz şekeri bulmakta zorlanıyorlar” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde toptancı bir marketin raflarında şeker olmamasına rağmen deposundan tonlarca şeker çıktığına dikkat çeken Karaca, şöyle devam etti:

“Esnaf imalatta kullandığı ham madde olan toz şekere ulaşamıyorsa ne yapsın? İş yerini mi kapatsın istiyorsunuz? Pastacı, dondurmacı, tatlıcı esnafı, şeker imalatçıları, şekerciler çok zor durumdalar. Hem fiyat hem de ham maddeye erişim anlamında maalesef çok güçlük çekiliyor. Yetkililere ulaştıklarında verilen yanıt daha da çarpıcı. Resmi kurumun yetkilisi, ‘elimizde var ama piyasaya sürersek o zaman daha sıkıntılı bir süreç yaşanacak. O nedenle biz de yeteri kadar piyasaya sürmüyoruz; gelen talimat böyle' diyor.”

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