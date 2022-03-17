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Topkapı tramvay durağında intihar! İnsanların gözü önünde tramvayın önüne atlayarak öldü

Topkapı tramvay durağında intihar! İnsanların gözü önünde tramvayın önüne atlayarak öldü

İSTANBUL Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar etti. Uzun uğraşlar sonucunda tramvayın altından çıkarılan kişinin cesedine ulaşıldı

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İstanbul Fatih’te tramvayın önüne atlayan şahıs hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim P. isimli kişi, seyir halindeki tramvayın önüne atladı. Vatman, tramvayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri cenazeyi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan, olayın yaşandığı tramvayın içinde bulunan yolcular, yoluna yaya olarak devam etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri normale döndü.

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