Ulaştırma Bakanı Bakanı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti açıklaması

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti merak konusu olurken NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın hoşuna gidecek ücreti yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak" dedi. Öte yandan 1 ay önce geçiş ücretinin 18 euro olacağı iddia edilmişti.

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1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor. Köprünün açılış töreni için son hazırlıklar tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'ye köprünün geçiş ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Geçiş ücretinin yarın açıklanacağıını söyleyen Karaismailoğlu, "Maksimum araç gececek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi.

Köprünün planlanandan 1,5 yıl önce tamamlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köprü, Boğaz'ın iki yakası arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya düşürecek. Köprü ve bağlantı yollarının toplam yatırım tutarı yaklaşık 37 milyar TL. Proje ile zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük orta açıklığı olan köprüsü unvanını alacak. Yarın saat 16.00 da köprünün açılışı yapılacak."

Bakan Karaismailoğlu, açılış yapıldıktan sonra araçların köprüyü kullanabileceğini belirtti.

Geçiş ücreti 18 euro mu olacak?

Köprünün geçiş fiyatına ilişkin şubat ayında Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, ücretin KDV dahil 18 euro olacağını öne sürmüştü. Emek yazısında şu ifadelere yer vermişti:

26 Şubatta açılacak Çanakkale köprüsünü yakından tanıyalım. Sözleşmeye göre köprünün geçiş ücreti 15 avro idi. 60 km. bağlantı yolunun ücreti 5 avro cent. Eurozone enflasyonuyla köprünün açılış fiyatı KDV dahil 16 avro.

KDV'yi dahil edersek 18 avro olacak. (0,5 altı aşağı, üstü yukarı yuvarlanıyor) Geçiş ücreti bugünkü kurdan 274 TL. Araç geçiş garantisi 45.000. Köprünün günlük gelir beklentisi 12.332 TL. Bağlantı yollarıyla beraber 12.777 TL. Sözleşmeye göre yıllık garanti bedeli (KDV hariç) 380 milyon avro. Sözleşme süresi boyunca gelir garantisi 6 milyar avro. Hayırlı olsun."